Obstaculiza alcalde obras: Frena construcción de Banco de Bienestar

"Se está solicitando y se metieron oficios a Presidencia Municipal donde les estábamos pidiendo que el banco se hiciera ahí en la cabecera municipal, el presidente municipal dice que no hay terreno equipado y con las condiciones que el Ejército solicita para hacer el banco allá", explicó Karina Álvarez, habitante en la cabecera municipal, "lo quiere trasladar a Loma Alta que es un poblado que está muy cerca de Ciudad Mante, a quince minutos, y el banco se requiere en Gómez Farías".

Gómez Farías es un municipio que cuenta con ocho mil 288 habitantes según el censo INEGI 2020 de los cuales el 10.65 por ciento radica en la cabecera municipal mientras que el mayor núcleo poblacional se encuentra en el poblado Loma Alta con el 25.75 por ciento, el 23.12 por ciento en seis comunidades mientras que la mayor parte de la población, el 40.48 por ciento, se halla dispersa en las 73 millones 208 mil 500 hectáreas de superficie municipal.

"El presidente municipal que es Frank de León él nos dice que no, que no hay terrenos y que si alguien donaba un terreno se podía hacer el banco ahí, ya salieron varias personas que viven ahí queriendo donar el terreno, lo fueron a ver con el Ejército, pero el presidente dice que no".

Indicó que más de 300 habitantes de la cabecera municipal firmaron un documento haciendo la petición al alcalde panista, "pone pretextos, dice que no se puede, que falta esto, que falta aquello, cualquier cosa...".

Karina Álvarez aclaró que no han iniciado los trabajos de construcción de la sucursal del Banco del Bienestar en Loma Alta por lo que todavía hay oportunidad de llevar dicho servicio a la parte más central de la comunidad, "directamente no sé si Andrés Manuel o quién ya había dicho que el banco se hacía en Gómez Farías, y ahora resulta que el presidente municipal, no sé si es porque es de otro partido, no quiere hacerlo".

La sucursal del Banco del Bienestar en Gómez Farías servirá para dispersar apoyos por programas sociales.