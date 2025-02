Ajustan trabajos para repatriados

El secretario del Trabajo en Tamaulipas, Gerardo Illoldi, informó que se está realizando un análisis en coordinación con los municipios fronterizos para identificar las áreas con mayor demanda de empleo y así vincular a las personas deportadas con oportunidades laborales adecuadas.

"Seguimos haciendo un análisis con los municipios para identificar las áreas de mayor oportunidad. Por ejemplo, en Nuevo Laredo, una de las necesidades más grandes es la de trabajadores en la industria de la construcción, por lo que buscamos aprovechar la mano de obra capacitada dentro de este sector", señaló Illoldi.

En este sentido, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros han sido identificados como puntos clave donde se impulsará la inserción laboral de los connacionales repatriados, atendiendo tanto la demanda laboral de los municipios, como las habilidades de los trabajadores.

"Para las ciudades más grandes queremos iniciar con 500 vacantes en cada una": Gerardo Illoldi, secretario del Trabajo y Previsión Social Tamaulipas.

Señaló que, si bien hasta el momento no se ha detectado un incremento significativo en las deportaciones, las autoridades mantienen un monitoreo constante de las cifras, "Todavía no se ha incrementado la demanda; hemos estado revisando las cifras de deportaciones y se mantienen en un promedio similar al de antes de esta situación. No son números tan alarmantes", explicó.

"Para las ciudades más grandes queremos iniciar con 500 vacantes en cada una. Sabemos que no soluciona completamente la problemática, pero vamos acotando el impacto y generando oportunidades en sectores donde hay mayor necesidad", detalló.

Por el momento, la iniciativa está enfocada en trabajadores nacionales, ya que la inclusión de extranjeros en estos programas enfrenta retos jurídicos que requieren la intervención de otras instancias. "Para extranjeros no sabemos todavía cómo proceder por un tema legal. Intervienen otras áreas y se vuelve complicado, pero en una primera etapa queremos apoyar a los mexicanos y, primeramente, a los tamaulipecos", concluyó.