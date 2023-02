Recibe PAN último aviso: Debe predial comité de Victoria

"En caso de omitir el requerimiento este se turnaría el expediente al área Jurídica y serán ellos quienes determinen qué procedimiento corresponde; nosotros lo que estamos haciendo es notificarles para que se acerquen con nosotros para hacer su pago" Román Martínez González, notificador del Departamento de Ingresos del Municipio de Victoria

"En caso de omitir el requerimiento este se turnaría el expediente al área Jurídica y serán ellos quienes determinen qué procedimiento corresponde; nosotros lo que estamos haciendo es notificarles para que se acerquen con nosotros para hacer su pago", dijo el notificador del Departamento de Ingresos, Román Martínez González.

"Tesorería se encargaría de ver si se requiere todo el pago, pero sería allá con ellos, a mí solamente me corresponde venir a hacer la notificación", precisó.

Trascendió que el monto asciende sólo a más de 40 mil pesos, a pesar de que el CDM blanquiazul incumple con este impuesto desde hace 12 años.

El inmueble se encuentra localizado en la esquina del 16 y avenida Rosales, en la zona homogénea número 4 (ZH 4) la cual cuenta con valores unitarios de mil 40 pesos el metro cuadrado según la Tabla de Valores Catastrales vigente para este año.

No obstante que el notificador municipal evitó revelar el monto real del adeudo catastral del partido político, "es una cifra considerable, lo que se requiere, pero hay cosas que no me competen a mí que son cosas jurídicas", dijo.

El CDM panista no es el único con adeudo del Predial, ya que el edificio en donde funciona el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional debe 170 mil pesos, por lo que el total en ambos inmuebles rebasa los 210 mil pesos.

QUE PAGUEN