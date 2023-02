Prepara Congreso adhesión al Insabi

Cd. Victoria, Tam.

El Grupo Parlamentario de Morena prepara una iniciativa para autorizar al Gobierno del Estado a firmar junto con el de la República un convenio de adhesión al Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), con el cual, el Hospital Regional de Alta Especialidad podrá proporcionar servicios especializados de salud a la población de manera gratuita.

"Hay mucha gente que no está pagando un solo peso y no importa el grado socioeconómico que tenga; las trabajadoras sociales se encargan de hacer el trabajo y el abordaje de lo que es el Insabi y a mí me da mucho gusto que por primera vez esto aterrizará aquí en Tamaulipas", adelantó la diputada local, Casandra Prisilla de los Santos Flores, presidenta de la Comisión de Salud, "Para que muchas personas que no tengan una asistencia social puedan ser atendidos ahí".

Hospitales, como el de Alta Especialidad, están viendo estos casos y las personas sin poder pagar en lo absoluto un peso, y sí se está trabajando¨. Casandra Prisilla De los Santos Flores, presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso local

La diputada por el Distrito VIII de Río Bravo dio testimonio de primera mano como paciente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), el cual forma parte del esquema del Insabi, donde recibió atención médica de Lupus, enfermedad crónica y autoinmune que ya ha manifestado en pasadas ocasiones y por la que ha tenido que retirarse de las sesiones ordinarias en el Congreso local.

"En mi caso no tengo IMSS o ISSSTE, y hace mucho tiempo tuve cáncer de páncreas, lo que me hace ser no acreedora a un seguro de gastos médicos". De los Santos Flores recordó que, a través de este convenio, hospitales especializados podrán atender distintos casos de cáncer y otras enfermedades severas, "Hospitales como el de Alta Especialidad están viendo estos casos y las personas sin poder pagar en lo absoluto un peso, y sí se está trabajando".

Aclaró que, a pesar de que la anterior administración estatal optó por no suscribir el acuerdo de adhesión con el Insabi, mensualmente se recibió de parte de la Federación el presupuesto correspondiente al desaparecido Seguro Popular, con el cual se hizo cargo de la compra de medicamentos.