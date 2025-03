Municipios ´desaparecen´ 90 mdp para seguridad

En los últimos cuatro años, los presidentes municipales han dejado sin aclarar en qué se gastaron 90 millones 932 mil pesos que se debieron utilizar para combatir la inseguridad en sus ciudades.

Una revisión realizada a los informes publicados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que los alcaldes de Aldama, El Mante, Ocampo, Tula, Burgos, Ciudad Madero, González y Reynosa dejaron sin aclarar cómo se ejerció ese dinero del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

En ese mismo periodo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGT) detectó que los delitos de mayor incidencia son las lesiones, amenazas, daño a propiedad, violencia familiar, robo de negocios, a casa habitación y a vehículos.

Sin embargo, la Federación prevé que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos previstos en dicho Fondo se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública, pero los alcaldes no lo utilizaron con ese fin, pues según los informes de la ASF, no han logrado aclarar al ente fiscalizador cómo se ejerció ni solventar las inconsistencias detectadas durante las visitas físicas a las obras y proyectos ejecutados con dinero federal.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) esos municipios se encuentran dentro de la lista de las 33 ciudades de Tamaulipas con fosas clandestinas utilizadas para enterrar personas que fueron asesinadas, luego de ser secuestradas o sometidas a realizar actividades ilícitas.

Por ejemplo, en la búsqueda en los predios donde se encontraron las fosas se en Reynosa 117 cuerpos y restos humanos, u osamentas; en El Mante, 104; en Aldama cuatro; Tula, tres; Madero, tres; Ocampo, dos; y González, dos.

En el último informe de la ASF correspondiente a la Cuenta Pública del 2023, encontró que el municipio de Aldama no solventó el gasto de tres millones 835 mil 200 pesos por 166 luminarias presuntamente instaladas en la cabecera municipal y diversos ejidos.

"Debido a que las fotografías presentadas no muestran el desmontaje de las 136 y 130 luminarias existentes, respectivamente, tampoco se acredita el total del material desmontado y almacenado en el lugar donde indicó la supervisión; las fotografías de las lámparas instaladas no están referenciadas, por lo que no se puede saber a qué localidad pertenecen los trabajos", señala la auditoría 1979.

Asimismo, detectó que el Ayuntamiento de El Mante trató de justificar el gasto de seis millones 503 mil 100 para la ejecución de obras públicas y la compra de material de construcción en diferentes puntos del municipio, pero no presentó la documentación contable y complementaria para justificar la adquisición de los productos para reducir la incidencia delictiva en la región.

Mientras que en Ocampo, no se justificó 432 mil 700 pesos por la falta de acreditación pagos y finiquito para la construcción de oficinas de la presidencia municipal.

En Tula se observaron inconsistencias similares, ya que se vio afectado un presupuesto que asciende a un millón 273 mil 400 pesos por el arrendamiento de maquinaria pesada para la ejecución de obras, sin que se solventaran los pagos y se presentaran los documentos.

Durante el Ejercicio Fiscal 2022, el Municipio de Burgos tiene pendientes de aclarar 226 mil 900 pesos por pagos irregulares; Madero tiene pendiente un millón 80 mil 400 pesos por pagar servicios no correspondiente a lo señalado en el contrato MCM-CPS-0017-2022.

Mientras que González tiene pendientes 508 mil 100 pesos que se debieron destinar a seguridad pública, pero al ASF encontró inconsistencias en la ejecución de una obra de pavimentación asfáltica en calle Adolfo López Mateos entre calle Gral. Lázaro Cárdenas y calle Miguel Hidalgo.

Por último, el Ayuntamiento de Reynosa debe aclarar 77 millones 65 mil pesos porque el municipio no terminó la obra denominada "Construcción de Museo del Ferrocarril (segunda etapa) de la cual se decretó la terminación anticipada sin acreditar debidamente las causales.