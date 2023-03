Contemplan 49 Bancos en el estado

Antes de que finalice el año se contará con 49 Bancos del Bienestar en los 43 municipios de Tamaulipas en donde, para el caso de Ciudad Victoria se espera contar hasta con seis sucursales en los próximos años adelantó la Delegación de Programas para el Desarrollo en el estado, con los cuales se buscará acercar a los beneficiarios de los programas sociales a estos servicios bancarios.

"Nos ha tocado llegar a este proceso de bancarización que ya está iniciando, no es sencillo, estamos en el vértice en el punto en el cual en un futuro cuando la transformación se concrete totalmente habrá más bancos, entonces el adulto mayor no va a necesitar más que acudir a su institución bancaria y recibir ese apoyo", comentó el delegado federal Luis Lauro Reyes Rodríguez, "en Tamaulipas vamos a tener 49 bancos pero no van a ser los únicos, es la primera etapa".

Se espera que este mismo año se cuente al menos con una sucursal en cada uno de los municipios, preferentemente dentro de las cabeceras municipales, no obstante en el municipio de Gómez Farías donde el actual alcalde, Frank Yussef de León Ávila, no cedió un predio para la construcción de la sucursal del Banco del Bienestar se buscaron alternativas en comunidades rurales como Loma Alta para su colocación.

"Son muchos los programas del presidente de la República y se tienen que bancarizar, una vez bancarizados la gente va a acudir a los bancos como a cualquier banco que haya aquí en la ciudad, y con su tarjeta va a poder retirar, va a poder ahorrar, va a poder tener ese dinero ahorrado", anunció Reyes Rodríguez, "en la siguiente etapa quiero hacer un compromiso con los habitantes de Gómez Farías que vamos a proponer un banco en la cabecera municipal".

La propuesta para la construcción de una segunda sucursal, esta vez en la cabecera de Gómez Farías, así como para la construcción de nuevas sucursales en esta capital se presentarán el próximo año, "el presidente quiere que en Ciudad Victoria tengamos un promedio de cinco o seis bancos distribuidos por toda la ciudad para que los adultos mayores vayan y no les quede tan lejos; van a llegar más recursos, no nada más a Tamaulipas, para que no únicamente sean estos (49) bancos".