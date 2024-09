Evitará llenado de El Cuchillo dos trasvases a Tamaulipas

Al menos los trasvases de este año y del próximo no se llevarán a cabo debido al llenado del cien por ciento de las Presas El Cuchillo en Nuevo León y Marte R. Gómez en Tamaulipas.

De acuerdo con el diputado local y Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso de Tamaulipas, Edgardo Melhem Salinas, el fantasma de la llamada "guerra" por el agua entre las dos entidades vecinas desapareció por ahora.

"Ahorita es lo que sobra gracias a Dios, lo que sobra en El Cuchillo y la Marte R. Gómez (es agua), son dos presas que prácticamente están al cien por ciento", indicó.

"Definitivamente con el almacenamiento que tiene El Cuchillo yo creo que está garantizado este ciclo que viene y el próximo también", agregó.

Incluso, tras registrar un nivel que roza su capacidad máxima ordinaria, la Presa El Cuchillo fue nuevamente desfogada a partir de las 12:00 horas de este jueves.

Por otro lado, según el reporte de la Conagua, la presa de Tamaulipas registra hoy un almacenamiento de 117.2 por ciento.

Antes de la tormenta "Alberto", ocurrida el pasado 20 de junio, y de los desfogues de El Cuchillo, la Marte R. Gómez estaba a 30 por ciento de almacenamiento. "Este año o el próximo van a ser años tranquilos o este mes de noviembre va a ser un mes (tranquilo), no, no, pues no va a haber trasvase, no son necesarios los trasvases", reiteró Melhem Salinas.

"Yo espero que El Cuchilllo va estar llegando al cien por ciento y la Marte R. Gómez al cien por ciento", aseveró, "entonces, van a tener que hacer desfogues controlados la Conagua, mismos que van a ayudar a que el nivel del Río Bravo, sobre todo a partir del desemboque del Río San Juan, pues ayude a aumentar su caudal y esto va a ayudar a Reynosa, Río Bravo y a Matamoros", indicó.

El acuerdo de trasvase de 1996 establece que cada 1 de noviembre se debe llevar a cabo un trasvase si la Presa de Nuevo León, cuenta con más de 516 millones de metros cúbicos y la de Tamaulipas, con menos de 700 millones.