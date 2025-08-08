Capturan cascabel

La Dirección de Protección Civil y Bomberos a cargo de Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, atendió un reporte a las 22:20 horas, alertando sobre la presencia de una víbora de cascabel en el patio de un domicilio ubicado en la colonia La Misión.

El reptil fue localizado y capturado sin incidentes por parte de personal debidamente capacitado para este tipo de situaciones, logrando controlar la situación a las 23:00 horas Eduardo Raúl Rodríguez Cuellar, dijo que como consecuencia de las altas temperaturas las víboras aparecen entre las parcelas y zonas enmontadas, pero al registrarse temperaturas atípicas podrían llegar hasta patios y jardines en la zona urbana.