Siguen incontenibles los incendios de pastizales

Durante la madrugada de este martes, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, respondieron a dos reportes de incendios de pastizal ocurridos de manera simultánea en diferentes sectores del municipio.

De acuerdo con el informe oficial emitido por el titular de la dependencia, Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, los siniestros fueron reportados a las 2:50 horas de la mañana.

El primer incendio ocurrió en la colonia Cuauhtémoc, a un costado de la tienda "Ofertas y Descuentos", mientras que el segundo incidente fue en la colonia Benito Garza Barrera, donde las llamas alcanzaron y dañaron un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Gracias a la pronta intervención de los elementos de bomberos, ambos incendios fueron controlados a las 3:20 a.m., evitando su propagación a viviendas o estructuras mayores.

Las autoridades reiteran su llamado a la ciudadanía a evitar arrojar colillas de cigarro, prender basura o quemar pastizales sin autorización, especialmente en esta temporada de calor extremo, en la que el riesgo de incendios es elevado.