Nuevo incendio en tiradero clandestino

A pesar de las recomendaciones de las autoridades, nuevamente fue incendiado un basurero clandestino, lo que encendió las alarmas la noche del sábado, cuando a las 23:57 horas se reportó la quema de montones de basura en el patio de un domicilio ubicado a orillas del río San Juan, en la intersección de las calles Zaragoza y Constitución.

De acuerdo con el titular de Protección Civil y Bomberos Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, las unidades de emergencia acudieron de inmediato al lugar, logrando controlar el siniestro a la 1:00 de la madrugada, evitando así que el fuego se extendiera a zonas habitadas o áreas de vegetación cercanas.

Aunque no se registraron personas lesionadas, las autoridades exhortaron a la población a evitar la acumulación y quema de basura, ya que este tipo de prácticas pueden salirse de control y representar un riesgo grave para viviendas y el medio ambiente.

Rodríguez Cuéllar reiteró que el personal de Protección Civil se mantiene en alerta las 24 horas para atender cualquier emergencia, y recordó a la ciudadanía la importancia de reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo.



