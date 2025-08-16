Asignan a nuevo titular de la Fiscal

En un acto realizado este viernes, el Contador Público Raúl Velázquez Guerrero fue designado como jefe de la Oficina Fiscal del Estado en este municipio, recibiendo el nombramiento de manos del Lic. Marcelo Olán Mendoza, director de Oficinas Fiscales en Tamaulipas.

Durante la entrega, el titular estatal reconoció la trayectoria profesional y el compromiso de Velázquez Guerrero, destacando que su experiencia y capacidad serán fundamentales para fortalecer los servicios que brinda la dependencia a la ciudadanía camarguense.

Por su parte, el nuevo jefe de la Oficina Fiscal agradeció la confianza depositada en su persona y reafirmó su compromiso de trabajar con responsabilidad, transparencia y atención de calidad, buscando agilizar los trámites y ofrecer un trato digno a los usuarios.

La Oficina Fiscal del Estado en Camargo es la encargada de la recaudación de impuestos estatales, expedición de licencias de conducir, control vehicular y otros servicios administrativos esenciales para la población. Con este cambio en la titularidad, se busca optimizar procesos y reforzar la cercanía con la comunidad.