Obtiene segundo lugar estatal en Spelling Bee

Camargo, Tam.

El alumno Brayan Emanuel Flores Ibarra, de la escuela primaria "Dr. Gabino Barreda", del poblado Comales, obtuvo el segundo lugar en el Concurso Estatal Spelling Bee Tamaulipas 2024 (deletreo en Inglés), que se llevó a cabo en Cd. Victoria.

Juan Antonio Gómez, director del plantel educativo, dijo que el alumno tuvo un desempeño excepcional ganando, primeramente, en Miguel Alemán, la oportunidad de participar a nivel estatal, donde obtuvo los mencionados resultados, apoyado por la teacher Rubí Elizondo, quien fue guía y apoyo fundamental para este éxito.

Destacó que el apoyo y ánimo de los padres de familia también fueron cruciales en este proceso, ya que compromiso y dedicación han sido piezas clave en este triunfo.

Añadió que este logro no sólo es motivo de orgullo, sino también una fuente de inspiración para toda la comunidad estudiantil y nos recuerda que con trabajo duro, perseverancia y apoyo mutuo, los sueños se pueden alcanzar. En palabras de ganadores: "El éxito no es el final, el fracaso no es fatal, es el coraje para continuar lo que cuenta."