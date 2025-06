Confirman cambio de mesón federal

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, confirmó el inicio del proceso de reubicación del mesón federal que se incendió el pasado 16 de marzo, aunque hasta el momento no se ha revelado con precisión el sitio al que será trasladado.

Durante una reciente visita al fraccionamiento San Ángel -zona donde varias viviendas resultaron afectadas por el siniestro- el edil informó que los vehículos dañados por el fuego ya están siendo retirados del lugar, conforme lo constataron vecinos del sector.

Martínez Manríquez aseguró que no ha existido resistencia por parte del concesionario para proceder con la reubicación del mesón, y subrayó que desde el primer momento se reconoció la gravedad del incidente.

El alcalde aclaró que el nuevo predio no se ubicará en el sector conocido como "El Chocolate", y precisó que se trata de una propiedad del mismo concesionario. No obstante, señaló que la administración municipal aún no cuenta con información exacta sobre la nueva ubicación del recinto.

El incendio del mesón generó fuertes daños a 22 viviendas del fraccionamiento San Ángel, por lo que sus propietarios desde entonces han solicitado la reubicación para evitar futuros riesgos a su integridad y patrimonio.