Visita Gobernador planta de reciclaje de combustibles

El gobernador Américo Villarreal Anaya la planta de pirólisis de Green Bauen Águila ubicada en el municipio de Altamira.

Esta planga reutiliza material de residuos plásticos, los cuales entran en un proceso tecnológico de descomposición de materia para obtener gas, combustibles, solventes, aceites y parafinas.

Al mismo tiempo logra aportar a la reutilización del plástico y a la reducción de emisiones contaminantes como el CO2, como una contribución directa al cuidado del medio ambiente.



