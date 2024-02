Recauda Altamira 11 mdp al regularizar ´chocolates´

Altamira, Tam.

Por el proceso de regularización de automóviles de procedencia extranjera, principalmente de Estados Unidos, el Ayuntamiento de Altamira recibió una participación de 11 millones de pesos correspondientes al 2022 y 2023.

El tesorero municipal Regino Vázquez Vega, informó que es un presupuesto adicional que está recibiendo el municipio y que este recursos está etiquetado para la realización de obras de pavimentación.

Indica que para este 2024 son 2 millones de pesos que se tienen estimados en la Ley de Ingresos por la regularización de vehículos.

Señala que la próxima aportación no tiene fecha, pues no es un programa como tal, "es dependiendo de la federación, no es como un programa federal, es como nos lo vaya otorgando el Gobierno Federal".

Con respecto a las aportaciones federales, el administrador de los recursos municipales dijo que sólo tuvieron un ajuste en enero del programa Fortamun en el cual llegaron 600 mil pesos de los 20 millones de pesos que regularmente llegan.

Refirió que este recurso se utiliza para obra pública, alumbrado y material para seguridad.