Apoyan madres a otra profesora

Un grupo de madres de familia de la escuela primaria "Emiliano Zapata" se manifestó la mañana de este martes a favor de la directora del plantel, a quien otro grupo de madres y profesores intentan hacer que la destituyan.

Y es que la mañana de este martes las madres opositoras planeaban bloquear el acceso a la directora Micaela Herrera, pero aparentemente no se lograron reunir suficientes para hacerlo.

Instantes después, quienes la apoyan se presentaron portando cartulinas en donde le muestran el respaldo y exigieron la intervención de las autoridades educativas. Brianda Guzmán y Ana Hernández señalan que son varios maestros, dos madres de familia de nombres Paula y Viridiana, además de la supervisora y un activista de nombre Fredy Torres, quienes "Con calumnias pretenden hacer que la directora sea destituida".

"Ellos argumentan que la escuela está mal, que los niños comen en el piso, que no hay reporte de lo que se ha hecho con el dinero de las cuotas, pero la directora no maneja ese dinero y las mejoras tienen que venir desde el gobierno, no depende de la directora", indicaron.

La escuela se encuentra ubicada en la colonia Electricistas y desde hace ya varios meses se ha dado este tipo de conflictos en donde señalan a la directora de malos manejos al frente de la institución.

Pidieron nuevamente a las autoridades que este grupo de maestros, unos 4, la supervisora y las madres de familia dejen de acosar a la directora.