Muere infartado en tractocamión

De un fulminante infarto falleció un trailero que llegó desde Guadalajara a realizar una carga en el Puerto de Altamira; su acompañante señaló que repentinamente se desplomó.

Esto ocurrió alrededor de la medianoche en una estación de servicio en el Libramiento Norte casi cruce con Bulevar de los Ríos en la zona industrial de Altamira.

De acuerdo a lo informado por el acompañante, viajaron desde el estado de Jalisco, con la intención de recoger una carga en el Puerto de Altamira.

Sin embargo, hicieron una parada en el referido punto para cenar.

Al descender de la unidad y caminar unos pasos, el hombre repentinamente se desplomó.

De inmediato traileros que se encontraban en el sitio, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencias, llegando los Bomberos Voluntarios.

Infortunadamente, al revisarlos el hombre ya no contaba con signos de vida, por lo que dieron aviso a las autoridades, llegando elementos de la Guardia Estatal, así como de la Policía Investigadora y Servicios Periciales, quienes tomarían conocimiento de este deceso.

Asimismo, vía telefónica se informó de lo ocurrido a los propietarios de la línea de trailers, y a su vez, a los familiares.

El cuerpo del trailero fue trasladado al Servicio Médico Forense donde se le practicaría la necropsia de ley y en espera de que los familiares reclamen lo reclamen.



