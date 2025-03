Construyen sobre derechos de vía

Es inaudito que las autoridades municipales en su momento hayan autorizado la construcción de un Fraccionamiento sobre derechos de vía de Petróleos Mexicanos, pero más inaudito es, que la paraestatal lo haya permitido.

Así lo dió a conocer el director de Ecología del Ayuntamiento altamirenses, Rubén Herbert Zárate, quien señaló que evidentemente se construyó sobre los ductos de Pemex.

Señaló que Petróleos Mexicanos debió haber presentado alguna denuncia ante quienes correspondiera cuando se construyó el Fraccionamiento Villas del Sol, donde la semana pasada se derramó petróleo crudo en las calles e incluso en algunos patios de las viviendas.

“Hay responsabilidad de las dos partes, por parte de la autoridad municipal que autorizó la licencia de construcción de ese Fraccionamiento, ocupando ese derecho de via de Pemex y por parte de Pemex por no hacer nada en su momento”.

Dijo que no sólo está situación corresponde al pasado, sino que hay derechos de via de Pemex que en la actualidad son invadidas por personas que desconocen o no quieren reconocer el grave riesgo en el que se encuentran.

Por último aseveró Herbert Zárate que el área jurídica del Ayuntamiento deberá investigar quiénes fueron los funcionarios que autorizaron esos permisos de construcción hace poco más de 16 años a fin de que se finquen las responsabilidades.