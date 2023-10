Incomunicadas áreas de la ribera del Tamesí

Antes gastábamos 10 litros de gasolina, ahora gastamos poco más de 20 a 25 litros... son como 700 pesos para poder venir a la zona centro de Altamira para llevarnos los víveres, medicamentos y lo que necesitamos". Xóchitl Orta, residente de la Ribera del Tamesí

Varias familias que viven en tres comunidades de la ribera del Río Tamesí se encuentran incomunicadas a causa de los bajos niveles del sistema lagunario, por lo cual no pueden navegar en sus lanchas.

Xóchitl Orta Colunga, residente del ejido Mata del Corral, señaló que las demás comunidades tienen problemas para desplazarse hasta el centro de Altamira, pues antes, con los niveles normales hacían hasta 20 minutos en el recorrido y ahora navegan una hora y media para llegar, haciendo un gasto excesivo en combustible.

"Antes gastábamos 10 litros de gasolina, ahora gastamos poco más de 20 a 25 litros... son como 700 pesos para poder venir a la zona centro de Altamira para llevarnos los víveres, medicamentos y lo que necesitamos".

Indica que para desplazarse durante una urgencia como lo es una persona herida, intoxicada, o enferma, es difícil desplazarlos con rapidez, pues el nivel del canal de navegación está muy bajo.

Conlleva a este problema, que los motores sufren mayores desgaste y descomposturas, al tener que trabajar sobre lodo o maleza acuática.

Señaló que son unas 500 familias las que se ven afectadas con los bajos niveles del canal de navegación.

Orta Colunga, refirió que son tres comunidades que ya están prácticamente incomunicadas, pues no pueden navegar por los canales debido a los bajos niveles. Se trata de los ejidos Mayorazgo, Mata del Abra y Las Flores, "ya no hay paso, si tienen una emergencia no pueden salir".

Pidieron la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de que se realice el dragado de los canales de navegación a fin de no quedar totalmente incomunicados.