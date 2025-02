Amenaza regidora de Morena a periodista 

“Cuidadito escribes algo de mi, porque no te la acabas”, fueron las palabras de la regidora de Morena, Epifania Morán Villeda a un reportero de nombre Juan Agustín Peña Cruz, en los pasillos de la Presidencia Municipal, por lo que la Secretaría del ayuntamiento encaminó el caso a la Contraloría municipal y, en su caso, podría llegar a manos del Congreso del Estado para determinar alguna sanción.

El secretario de la Ccmuna, José Francisco Pérez Ramírez, aseguró que el pasado lunes el reportero se le acercó y le informó sobre lo sucedido con la regidora Morán Villeda.

Agustín Peña refiere que se “topó” con la regidora en los pasillos de la presidencia y al saludarla le refirió que “Cuidadito y públicas algo de mi, porque no te la acabas”.

Al pedir una explicación sobre lo expresado por la edil, ésta remarcó diciendo “Cuidadito escribes algo de mi y de mis hijos”.

Peña Cruz responsabiliza a la regidora de cualquier situación anómala que le llegara a pasar y, a la par, analiza interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República, que es la dependencia que atiende este tipo de delitos cometidos en contra de periodistas.

Asimismo, Pérez Ramírez señaló que este martes por la tarde estaba citada la regidora ante la Contraloría municipal, y de acuerdo al Código Municipal, este caso podría llegar al Congreso del Estado, en donde se definiría la sanción.

“Él manifiesta que se le increpó por una nota o que le advirtió por una nota, es lo único en lo particular que me compartió, de que fue advertido de que no publique una nota o de algún pariente”, dijo el funcionario municipal.