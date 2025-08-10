Generan empleo para cosecha de hortalizas

Para la cosecha de hortalizas como chile, sorgo y maíz, los productores del municipio generan empleos para la mano de obra local, aseguró José Enríquez Reyes, presidente del Comité Municipal Campesino.

El dirigente campesino explicó que durante los meses de octubre y noviembre inicia la cosecha de chile, actividad en la que se contrata principalmente a personas residentes de los ejidos cercanos a las zonas de siembra.

"Por ejemplo, se emplea gente de comunidades como Santa Juana, El Fuerte, Vuelta de las Yeguas, Villa Cuauhtémoc, entre otros ejidos aledaños", detalló.

Enríquez Reyes, señaló que en esta temporada se llega a contratar hasta 500 personas, a quienes se les paga entre 2.50 y 3 pesos por kilo recolectado, trabajando en aproximadamente 500 hectáreas de cultivo de chile establecidas para este 2025.

Asimismo, destacó que el número de hectáreas sembradas este año es menor en comparación con 2024 y 2023, debido a la falta de apoyos para los agricultores, situación que cada año reduce la superficie de cultivo.