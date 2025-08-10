Tres grandes comercios se establecen en Altamira

Aproximadamente 300 personas serán contratadas gracias a la apertura de nuevas tiendas comerciales en el municipio de Altamira, tras la llegada de inversiones de Home Depot, Chedraui y Walmart, informó Claudia Fernández Pecero, directora de Desarrollo Económico y Turismo.

Chedraui ya inició su proceso de reclutamiento para evaluar los perfiles de los solicitantes y asignarlos según las vacantes disponibles.

Por su parte, Home Depot instaló un módulo de atención en la Plaza de la Constitución desde el pasado miércoles y durante las tres semanas siguientes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, para recibir currículums y solicitudes de empleo.

"Altamira sigue avanzando en inversiones en el sector comercio y servicios. En el caso de Chedraui, ya realizaron una primera acción hace tres días y ahora están en el proceso de selección de personal para su nueva tienda en la zona centro de Altamira. Home Depot, por su parte, tendrá cuatro jornadas de reclutamiento durante agosto. Entre ambas tiendas se generarán alrededor de 160 empleos directos, aproximadamente 80 por cada una", explicó Fernández Pecero.

La funcionaria destacó que estas empresas, al ser socialmente responsables, buscan contratar preferentemente a personas que vivan cerca de sus centros laborales, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y reducir el tiempo de traslado.

En cuanto a Walmart, se estima que esta tienda de autoservicio contratará a unas 120 personas.

No obstante, aún están pendientes los detalles de la colocación de la primera piedra y otros pormenores relacionados con el proyecto Pabellón Altamira.