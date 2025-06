Sin operatividad el hospital Torre Cantú

La atención a personas accidentadas o, incluso, con afectaciones graves a la salud, ya no son atendidas en el Hospital Regional de Altamira “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, pues no tienen personal suficiente, no cuentan con el sistema de climatización.

Humberto Hernández Zuñiga, comandante de la Cruz Ámbar, precisó que ha sido toda una odisea llevar a pacientes o lesionados a este hospital, “No los atienden y tenemos que llevarlos al Canseco, que está hasta Tampico”.

Menciona que en las últimas semanas han tenido seis casos en los que llevan a los pacientes o heridos y no los atienden.

“Ya llegamos al hospital y no nos los atienden, tenemos que irnos hasta el hospital Carlos Canseco.

Hemos atendido a pacientes en Lomas del Real o en ejidos de la zona norte de Altamira y los llevamos al Torre Cantú, por más cerca, pero no los atienden, tenemos que llevarlos hasta Tampico”.

Explica que en cada viaje de este tipo se gastan entre 800 y mil pesos en combustible, situación que es complicada para el cuerpo de emergencias, pues tampoco tiene ingresos para seguir operando.

Asimismo, Hernández Zúñiga citó que la clínica del IMSS No. 16, de la Morita, también tiene sus deficiencias, lo que hace más complicado el traslado de personas lesionadas, pues tiene que ser hasta el municipio de Altamira.