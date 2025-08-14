Usan los parques para embriagarse

El consumo de bebidas alcohólicas en parques y espacios públicos de Altamira se ha convertido en el delito más frecuente, superando incluso a los robos en sus distintas modalidades.

Así lo informó el secretario del Ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez, quién señala que los reportes se concentran principalmente en jóvenes que se reúnen en canchas deportivas y parques de varias colonias, donde ingieren alcohol y sustancias tóxicas.

Fraccionamientos y colonias como Villas de Altamira, La Florida y Serapio Venegas son algunas de las zonas con mayor incidencia de estos actos, lo que ha obligado a que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Estatal refuercen los patrullajes y recorridos en dichos lugares para disuadir estas conductas.

"Se han hecho recorridos con los elementos de la Sedena y Marina para disuadir este tipo de prácticas", señaló Pérez Ramírez, quien además exhortó a la ciudadanía a denunciar estos hechos a través del número 911, con la finalidad de que existan antecedentes que permitan implementar vigilancia de forma más efectiva.

"Es importante que lo reporten al 911, ellos lo canalizan a la autoridad más cercana, se toma un reporte que queda como antecedente y que se revisa cada martes en nuestro municipio", agregó el funcionario.

De igual manera, la Guardia Estatal mantiene presencia permanente en el muelle de la laguna de Champayán, un sitio que se había convertido en punto frecuente para el consumo de cerveza durante los fines de semana.



