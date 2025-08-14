Aparecen 3 jóvenes

Aparecen 3 jóvenesLa semana pasada fueron reportados como desaparecidos en distintos puntos del municipio de Altamira
Luego de la alerta por desaparición de tres adolescente menores de edad en la semana pasada, el Secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, aseguró que ya están localizados y que por fortuna están bien de salud.
Señaló que no se debió a ningún acto delictivo, aduciendo que la desaparición fue por voluntad propia, "ya es algo que si la familia lo quiere externar, pero como sea las autoridades competentes siguen investigando.
Y es que la semana pasada fueron reportados como desaparecidos en distintos puntos del municipio de Altamira, en casos diferentes: el primer caso correspondía a Ángel Nahun "C", de 15 años de edad.
El mismo día desapareció también Victoria Yamileth "D", de 13 años,
El tercer de los casos se reportó el 6 de agosto y corresponde a Devani Guadalupe "C", de 16 años.
"Los tres, ya están localizados. No hubo ningún motivo de desaparición, secuestro, etc., fue una situación personal y bueno, lo dejamos a las autoridades y una vez que se localizaron, se supieron los motivos y lo dejamos que las familias, en su momento, si quieren hacerlo, lo manifieste, para no caer en la revictimización", concluyó el Secretario de la Comuna.