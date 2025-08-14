Aparecen 3 jóvenes

Luego de la alerta por desaparición de tres adolescente menores de edad en la semana pasada, el Secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, aseguró que ya están localizados y que por fortuna están bien de salud.

Señaló que no se debió a ningún acto delictivo, aduciendo que la desaparición fue por voluntad propia, "ya es algo que si la familia lo quiere externar, pero como sea las autoridades competentes siguen investigando.

Y es que la semana pasada fueron reportados como desaparecidos en distintos puntos del municipio de Altamira, en casos diferentes: el primer caso correspondía a Ángel Nahun "C", de 15 años de edad.

El mismo día desapareció también Victoria Yamileth "D", de 13 años,

El tercer de los casos se reportó el 6 de agosto y corresponde a Devani Guadalupe "C", de 16 años.

"Los tres, ya están localizados. No hubo ningún motivo de desaparición, secuestro, etc., fue una situación personal y bueno, lo dejamos a las autoridades y una vez que se localizaron, se supieron los motivos y lo dejamos que las familias, en su momento, si quieren hacerlo, lo manifieste, para no caer en la revictimización", concluyó el Secretario de la Comuna.