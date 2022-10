Denuncian una red de estafadores en Banorte

CORRUPCIÓN. Edmundo Herrera denunció que no ha sido el único caso, hay varios.

Una presunta red de corrupción en una institución bancaria opera para despojar de su dinero a cuentahabientes, que en varios casos lo han denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Edmundo Herrera Uribe, empresario del ramo metalmecánico y pensionado de la Secretaría de Educación Pública, relató que pidió un préstamo de 110 mil pesos, mismo que le desaparecieron en tan solo un día.

Explicó que acudió a un cajero del banco Banorte del centro de Altamira, en donde revisó la cantidad depositada por el préstamo. Al concluir, un supuesto funcionario de la institución se acercó y le preguntó si finalizó correctamente su operación. "Yo le contesté que sí, pero me insistió en que debía revisar que se hubiera cerrado bien la operación y que debía meter nuevamente la tarjeta. Yo confié, parecía un ejecutivo de Banorte y le confié la tarjeta".

Refirió que al día siguiente acudió a la misma sucursal a retirar dinero, y curiosamente, la tarjeta que tenía en su poder ya no era la suya. "El joven ése que se acercó a apoyarme, supuestamente, me cambió la tarjeta, me dio una que pertenecía a una mujer", narró.

Al percatarse de que no le aceptaba el cajero su clave confidencial, acudió a un ejecutivo de cuenta, en donde le dijo que esa tarjeta no le pertenecía y que en su cuenta personal ya no tenía un solo peso.

"Allí me dijeron que hubo movimientos en Sam´s, Walmart, Sears, en diferentes tiendas por cantidades de 15, 25 mil pesos, cantidades grandes", comentó.

PURAS VUELTAS

El afectado dijo que acudió a la Condusef, sin embargo allí no le pudieron dar una solución, así que decidió denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero a más de un año no le han dado una respuesta favorable.

"Me traen vueltas y vueltas; yo creo que quieren que me canse, hasta creo que están también coludidos", acusó. Asimismo señaló que algunos funcionarios del banco pudieran estar coludidos con quienes se encuentran en el área de cajas robando a los cuentahabientes, toda vez que dijo: "Cómo es posible que tengan conocimiento de que nos depositaron fuertes cantidades de dinero, sólo puede ser eso, porque tengo conocimiento que no soy el único que le ha pasado.