Se desliga la CNC del PRI

Altamira, Tam.

Campesinos y ejidatarios, pertenecientes a la CNC de Altamira, se desarticularon del Partido Revolucionario Institucional y señalaron que no dependerán de ningún partido político, para así trabajar de la mano con los presidentes municipales en turno.

José Enríquez Reyes, presidente del Comité Municipal Campesino, señaló que la delegada de la CNC, Griselda Dávila Báez, los visitó y aseguran que fue muy prepotente.

Asimismo refiere que priistas municipales llegaron a la CNC a quererlo destituir del cargo.

Y es que lo anterior salió a colación derivado a que el líder cenecista, José Enríquez, se pronunció a favor de la campaña de Morena en el municipio.

Señaló que la CNC en Altamira será, de aquí en adelante, una organización independiente, "Aquí están todas las autoridades ejidales, los campesinos del municipio y están de acuerdo de que así sea".

Precisó que seguirán ocupando las oficinas de la CNC, misma que está en un terreno que hace algunas décadas fue donado por el Ayuntamiento.

Indicó que no tendrán que hacer ningún trámite para desvincular a la CNC del Revolucionario Institucional, toda vez que se trata de un organismo denominado Comité Municipal Campesino S. A. de C.V., de Capital Variable, "Y yo soy el representante legal de aquí y, por lo tanto, no puede entrar una autoridad ajena, mientras no sea una autoridad como yo".

Por último, refirió que tampoco tendrán que dar aviso a la CNC Nacional o Estatal de la decisión de salir de las filas del PRI como organización campesina.

La delegada del organismo, Griselda Dávila, habría exigido con anterioridad que se entregaran cuentas de las finanzas del organismo, pues la CNC es propietaria del edificio que alberga la Oficina Fiscal del Estado, así como de varios locales comerciales, los cuales son rentados.