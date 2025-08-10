A punto de concretarse nuevo contrato colectivo

El Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Altamira (SUTRA) se encuentra a un paso de formalizar su nuevo contrato colectivo con el gobierno municipal, confirmó su recién reelecto secretario general, Erik Arturo Baldomero de Ángel, quien resultó ganador en la elección interna realizada hace un sem semana, en la que obtuvo 221 votos frente a los 188 logrados por su único contendiente, Carlos Mauricio Demes Barrón.

El proceso, encabezado por Rigoberto Silva Maya como presidente del comité electoral, contó con la participación de 419 de los 420 trabajadores sindicalizados con derecho a voto.

El dirigente, quien asumirá un periodo completo de tres años, ya había ocupado el cargo meses atrás, en sustitución de Federico Pérez Banda, quien se retiró por jubilación.

En esta elección compitieron únicamente dos planillas: la Dorada, encabezada por Baldomero de Ángel, y la Blanca, liderada por Demes Barrón.

Los integrantes del comité electoral -Raúl Puga Macías, Sergio Aguilar Pérez y Carlos Pérez Barragán- atestiguaron la jornada, en la que, según se reportó, ambas planillas mantuvieron un ambiente de respeto durante la campaña interna.

En entrevista, el líder sindical adelantó que el nuevo contrato colectivo, que contempla un incremento salarial con pago retroactivo y otros beneficios para los trabajadores, será firmado en los próximos días.

Los detalles del porcentaje de aumento y las prestaciones adicionales se darán a conocer una vez concluida la negociación formal con el Ayuntamiento.