Tiene Comapa récord de deuda

Más de 1,250 millones de pesos adeudan usuarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, situación que ha impedido que el organismo tenga suficiente presupuesto para el adecuado mantenimiento.

Gabriel Arcos Espinoza, Gerente General del organismo operador, señaló que hay sectores donde los adeudos que casi llegan a los 330 millones de pesos, tal es el caso los fraccionamientos: Las Haciendas y Los Prados.

Hay otros sectores que están considerados como de altos adeudos como; Arboledas y Los Olivos con casi 200 millones de pesos; Zona Centro y Laguna Florida también con 200 millones de pesos; Los Presidentes y López Mateos, con 241 millones de pesos.

Arcos Espinoza, señala que cuando se les limita el servicio, lamentablemente los deudores, lejos de ponerse al corriente, se reconectan, y en ocasiones ocasionan fugas que generan gastos excesivo del líquido.

Refiere que la Comapa les ofrece diversas formas de ponerse al corriente, ya sea con convenios o condonaciones en recargos.

"Hay quienes deben hasta 15 años, se les condonan 10 años. La ley lo permite. Les quedan sólo 5 años de atraso", refirió el gerente.

En torno a la problemática que se dió por falta de suministro de agua en Villa Cuauhtémoc y Esteros, Gabriel Arcos aseguró que desde la mañana de este jueves ya había nuevamente el servicio de agua potable.

Indicó que se trabajó toda la noche para hacer las reparaciones en el ducto de 10 kilómetros, logrando hacer llegar el líquido a estas poblaciones rurales en donde habitantes en protesta habrían bloqueado la carretera Tampico Mante este miércoles.



