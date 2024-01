Suman 4 décadas buscando justicia

Por más de 36 años de buscar justicia laboral, un grupo de extrabajadores de lo que fuera la empresa Hules Mexicanos, marcharon por la Avenida de la Industria en una nueva protesta para buscar la indemnización y las aportaciones que en su momento se signaron tras la privatización de esa empresa productiva, hoy denominada Cabot Corp.

Víctor Jiménez Galindo, uno de los inconformes, explicó que tras 36 años de la privatización, la empresa en complicidad con el sindicato de Petroquímicos y las autoridades judiciales han evitado efectuar el pago que corresponde a cada uno de los 600 ex trabajadores, de los cuales 180 ya han fallecido, pero quedan sus deudos.

Explica que al ser privatizada la empresa del estado, los nuevos propietarios desestimaron los acuerdos que se tomaron con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la empresa.

Entre los puntos que se estimaban el otorgamiento de 2.5 por ciento de las ganancias brutas de la empresa para el sector que fue desempleado, además de seguros de vida que no les han hecho efectivos.

Dijeron desconocer cuánto es lo que les adeudan, "pero son 36 años del 2.5 por ciento de las ganancias, no tenemos idea, pero sí es mucho".

En esta ocasión marcharon desde el puente del Barquito hasta el acceso a la planta, "somos socios accionarios y así nos deja el Gobierno Federal como accionarios y de aquí para adentro no podemos pasar, somos unos desconocidos".

Menciona que así pasen los años, no cesarán en el intento por lograr lo que ellos dicen les pertenece, "la empresa y el sindicato hicieron sus jugadas. Nosotros ni sabíamos de esos acuerdos, pero una vez que se supo no hemos quitado el dedo del renglón, aunque ellos digan que el caso ya no tenga vigencia... En situaciones laborales los casos no pierden vigencia", concluyó.