Brota petróleo en drenaje de Altamira

Habitantes del fraccionamiento Villas del Sol II, en Altamira, urgieron la presencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) para atender una fuga de petróleo que brota del drenaje en la calle Emiliano Zapata.

De acuerdo con los vecinos, la emergencia inició el pasado sábado por la noche, cuando el crudo comenzó a emerger de la calle.

Aunque personal de Pemex acudió y realizó labores de saneamiento en una vialidad lateral, el problema persiste, pues ahora el petróleo sale directamente de las alcantarillas de esa arteria.

"Le hacemos un llamado a Pemex y a los vecinos de la calle Emiliano Zapata para que sepan bien qué está pasando. El petróleo contiene gas HS (ácido sulfhídrico), y sólo un trabajador nos mencionó este riesgo", señaló un residente afectado de nombre Edmundo Zambrano.

Temen por su salud y seguridad, ya que este tipo de sustancias pueden ser peligrosas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el origen de la fuga ni las medidas que se tomarán para controlar la situación; por lo pronto, la mancha de crudo se está extendiendo en la calle.

Por su parte, el alcalde altamirenses, Armando Martínez, señaló que se exhortó a las familias afectadas a trasladarse al auditorio municipal "Reynaldo Castillo Portes", para proteger la salud, sobre todo, de los niños y adultos.

Indicó que se trata de unas 20 familias afectadas, señalando que lo primordial es cuidar la seguridad, aunque no hay altos niveles de explosividad en esa zona afectada.

Señala que, de acuerdo a la Profepa, Petróleos Mexicanos echó a andar una vieja línea, la cual "reventó" y ocasionó el derrame.

Explicó que esa línea pasa por debajo de las casas habitación "No debieron construir ahí, y Pemex no debió utilizar esa línea. Lo bueno que ya la cerraron y no tiene presión".

Refirió que la paraestatal ya está trabajando en la recuperación del crudo que se esparció en las calles, incluso en algunos patios de viviendas.