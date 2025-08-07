Arrollan a un sexagenario

Un sexagenario resultó con fuertes lesiones, entre ellas la fractura de sus piernas, al ser arrollado por un vehículo compacto en la zona centro de la ciudad.

Lo anterior ocurrió cerca de las 23:00 horas en el Bulevar Allende y Zaragoza, en donde el peatón de nombre Ángel "N" de 60 años de edad, al intentar cruzar es impactado por un carro de la marca Chevrolet Aveo en color blanco con matrícula del Estado de Aguascalientes.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos Voluntarios, Cruz Ámbar, Sinarem y Tránsito de la localidad.

De acuerdo a lo informado por la autoridad vial, el conductor de nombre Víctor "N" de 40 años de edad quedó detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia.

El infortunado hombre, al ser atendido por los paramédicos, fue trasladado al Hospital General de Tampico "Dr. Carlos Canseco", en donde recibiría atención médica.

Cabe destacar que el sexagenario señaló no contar con familiares y trabajar en un rancho de la zona rural de Altamira.