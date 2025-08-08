Desaparecen adolescentes en Altamira

En un lapso de apenas 48 horas, tres adolescentes han sido reportados como desaparecidos en distintos sectores del municipio de Altamira, sin que hasta el momento se cuente con información que confirme si existe relación entre los casos.

El primero de ellos es Ángel Nahun Chávez Hernández, de 15 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 5 de agosto cerca del parque "Los Panchos", cuando se dirigía a tomar una unidad de la ruta Brisas hacia el fraccionamiento Canarios. En ese momento vestía pantalón de mezclilla, camisa blanca y tenis negros.

Ese mismo día también desapareció Victoria Yamileth Duque Tenorio, de 13 años, cuyo paradero continúa siendo desconocido. Fue vista por última vez en el sector Monte Alto.

Es de complexión delgada, rostro redondo, cabello lacio castaño claro y ojos café oscuro, al momento de su desaparición usaba pantalón de mezclilla con desgarrados en la pierna, blusa negra de manga larga y tenis blancos.

El tercer caso corresponde a Devani Guadalupe Castro Nava, de 16 años, reportada como desaparecida el 6 de agosto.

Ella es de complexión delgada, rostro redondo, cabello negro abundante y ojos café oscuro alargados.

Fue vista por última vez en Altamira, vistiendo una blusa negra, short de mezclilla azul y tenis blancos.

Los tres casos fueron denunciados- ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, autoridad que emitió fichas de búsqueda e investigan si los tres casos tiene alguna relación.

Entre tanto, amigos, familiares y comunidad en General piden el apoyo para localizarlos a través de las redes sociales.

