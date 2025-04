Refuerzan vigilancia sanitaria en Altamira

Altamira, Tamps.- Aunque en Altamira no se han registrado casos de gripe aviar, la Jurisdicción Sanitaria número 12 mantiene una estricta vigilancia epidemiológica, como parte de las acciones preventivas implementadas en todo Tamaulipas tras el fallecimiento de una menor en Coahuila por influenza H5N1.

El jefe jurisdiccional, Carlos Arturo Juárez del Ángel, informó que hasta el momento no se ha detectado la presencia del virus en la región, sin embargo, aseguró que se han intensificado los monitoreos para identificar de manera oportuna cualquier caso sospechoso y, de ser necesario, activar un cerco sanitario inmediato.

"La Secretaría de Salud no ha confirmado ningún caso de gripe aviar en Tamaulipas. Se trata de un virus que comúnmente se transmite entre aves, pero el caso en Coahuila fue una situación aislada de contagio de ave a humano que no tuvo mayor propagación", explicó el funcionario. También subrayó que no se ha registrado incremento en enfermedades respiratorias agudas.