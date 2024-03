Advierten castigos por robar tortugas

Llaman a no molestar a las tortugas que salen a desovar.

Hasta nueve años de cárcel alcanzaría la o las personas que sean descubiertas robando huevos de tortuga marina, así también el montarlas o sacrificarlas.

Gabriel Alejandro Cruz Reséndiz, titular del área de Manejo de Fauna Silvestre de Altamira, recordó que ya se está en temporada de desove, con lo que empiezan a salir las tortugas marinas a las playas.

En este temporada de mayor afluencia en las playas de la zona, el funcionario recomendó no acercarse a ellas, no montarlas, no extraer los huevos, toda vez que todo ello constituye un delito.

Indica que elementos de diversas corporaciones están atentos de que las especies no sean molestadas.

Señala que es la tortuga Lora la que más llega a las playas del sur de Tamaulipas. Explicó que cada tortuga desova entre 80 y 150 huevos y lo hace tres veces al año, esto entre los meses de marzo a junio. De acuerdo a registros históricos, Cruz Reséndiz señala que han llevado por temporada a desovar entre 300 y 600 tortugas, las cuales llegan a depositar entre 10 mil a 30 mil huevos.