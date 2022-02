Tamaulipas será el número 26 en aprobar el Matrimonio Igualitario

Cd. Victoria, Tam.- En caso de que la 65 Legislatura de Tamaulipas lo ratifique, Tamaulipas será el estado número 26 del país en aprobar la figura de Matrimonio Igualitario dentro de su Código Civil, fue el pasado martes cuando la diputada de Morena, Nancy Ruiz Martínez, presentó la iniciativa ante el Pleno legislativo la cual será analizada en comisiones.

"No están aquí para legislar en materia de creencias personales o de ideología, o de religión, están aquí para garantizar los Derechos Humanos de todo ciudadano tamaulipeco", destacó la secretaria de Diversidad Sexual del Partido Verde Ecologista en la entidad, Ercilia Denisse Mercado Palacios, "no hay un padrón como tal, el INEGI no tiene material actual con esos números, pero tengo entendido que anda rondando entre los 280 y 300 amparos actualmente en el estado – por el tema de Matrimonios Igualitarios –".