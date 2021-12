Tamaulipas en Top 10 de acceso a Internet

El primer puesto lo ocupa Nuevo León donde el 84.5 por ciento de su población cuenta con al menos una computadora, tablet o celular que tiene acceso a Internet durante el día, en Tamaulipas es el 80 por ciento de la población lo que equivale a dos millones 822 mil personas.

La población en todo Tamaulipas con acceso a internet, equivale a cuatro veces la población total que reside en Reynosa, ciudad que cuenta con 704 mil habitantes.

Uno de los cambios que se han desarrollado en la cobertura del Internet es la disminución del crecimiento de la cobertura en hogares, donde el promedio nacional es del 60 por ciento, sin embargo en Tamaulipas esta cifra sube hasta el 66 por ciento.

A nivel nacional, Ciudad de México con 80 por ciento, Sonora con 79 por ciento y Nuevo León con 78 por ciento son los estados que más altos registros de viviendas con Internet cuentan.

Uno de los casos del consumo de internet es el de José Hernández, un joven de 16 años quien gasta alrededor de 800 pesos mensuales en el pago del consumo de internet de su celular y computadora, los cuales usa en la mayoría de las ocasiones para redes sociales.

"Lo que hago yo con el internet es que mis papas me dan 400 pesos, si me paso de eso, pues tengo que buscar hacer algún trabajo o una actividad que me de dinero para poder pagar el servicio" expresó José.

Las generaciones de jóvenes que nacieron después del año 2005 son parte de la era en el que el consumo de internet es parte de la vida cotidiana, en el que las redes sociales, los videos y la música en plataformas son un hábito cotidiano.

En los jóvenes el internet paso del uso para la educación o labores de complemento de esta, para entretenimiento, comunicarse u obtener información, consumo que será un gasto de la vida cotidiana en los próximo años.