Talento mexicano en Comic-Con

Ciudad de México.- La próxima edición de la San Diego Comic-Con tendrá un toque muy mexicano, tanto en el género de terror como en la animación.

Ayer fue anunciado que la fiesta del cine y la tv, que se realizará de forma virtual del 22 al 26 de julio, tendrá un par de paneles organizados por el tapatío Víctor Osuna.

Uno será la segunda parte del foro de terror realizado el año pasado, que ahora recibirá el nombre The New Wave of Latin American Horror Cinema 2. Some Times They Come Back!, con los mexicanos Issa López (Vuelven) e Isaac Ezban (El Incidente), la actriz y cineasta méxico-canadiense Gigi Saúl Guerrero, los argentinos Alejandro Brugués (Efectos Personales) y Demián Rugna (Aterrados), además de Osuna.

"Estoy súper emocionado de formar parte de este grupo, me sentía el año pasado como los Avengers del horror, este año somos como los Infinity War porque incluimos a otros talentos.

SON INSPIRACIÓN DE MUCHOS

"Se trata de hablar un poco del trabajo, sobre todo de los tres que no estuvieron antes, pero ahora mencionando las referencias de nuestro trabajo en el ámbito latino, cintas, series, historias, cuentos, libros, pintura, poesía, que nos sirva de inspiración", compartió Osuna.

Además, el realizador del filme de terror Las Reglas de la Ruina consiguió que se aprobara otro panel virtual en el que mostrará el talento de los animadores tapatíos.

Se trata de "Mexico´s Magnificent Stop Motion Seven", en el que participarán Karla Castañeda, Sofía Carrillo, Juan José Medina, Luis Téllez, Rita Basulto, León Fernández y René Castillo, miembros de Taller del Chucho, espacio creativo apadrinado por Guillermo del Toro.

"Una ventana como Comic-Con empieza a poner en el mapa mundial la animación stop motion hecha en Jalisco, y que dará mucho de que hablar a partir de los próximos años con la puesta en marcha de El Taller del Chucho", dijo Castañeda.

Para este foro, Osuna intenta también sumar a Del Toro, pero aún no se confirma.

Ambos foros están pendientes de horario y fecha.