Tacha EAR de ´irresponsable´ a López-Gatell

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, calificó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de irresponsable y de actuar con "cerrazón", al no dar una respuesta al estado sobre su propuesta para el cambio de estrategia de vacunación contra el covid-19.

"No solamente no nos ha dado argumentos, lo que no hay es respuesta. Tengo todos los oficios que presentamos, todos los planteamientos que hemos hecho y la respuesta es que no hay respuesta. Ya hasta nos parece un acto de irresponsabilidad brutal", recalcó. Guadalajara/ Proceso