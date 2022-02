Sylvia Pasquel sube el telón y retoma monólogo

La actriz y productora Sylvia Pasquel vuelve con la nueva temporada del monólogo "Horas contadas", que sube el telón en su foro teatral y espera que se permita el acceso a todas las personas, vacunadas o no.

"La imposición de estas medidas me parece discriminatorio y no incluyente, si en México se llevara a cabo creo estaría fuera de la ley, pues no estaría estipulado en la Constitución. Creo que ningún gobierno tiene derecho a decidir qué haces con tu cuerpo. Pero también es nuestra responsabilidad cuidarnos y cuidar a los demás".

La nueva temporada de "Horas contadas" se presentará en el Foro Sylvia Pasquel del 19 de febrero al 27 de marzo, con funciones sábados y domingo y el elenco está conformado por Fanny Sarfati, Sandra Galeano, Georgina Rábago, Arianna, Amaya Blas, Fátima Torre, Carmen Delgado y Rocío García.