Sustituirá a Armie Hammer

Miles Teller (Whiplash) interpretará al productor Al Ruddy en la próxima serie de Paramount Plus The Offer, que detalla la historia detrás de escena de la realización de "El Padrino ", reportaron medios estadounidenses.

El proyecto se basa en las experiencias nunca antes reveladas del productor ganador del Oscar Ruddy al hacer la icónica película de 1972 que Francis Coppola dirigió y adaptó con Mario Puzo de la novela de mafia más vendida de Puzo, protagonizada por Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, John Cazale, Robert. Duvall, Diane Keaton y Talia Shire.

La serie de 10 episodios está escrita y producida por Nikki Toscano, quien también actúa, y el escritor nominado al Oscar y al Emmy Michael Tolkin (Escape at Dannemora, The Player). Teller y Ruddy también serán productores ejecutivos de la serie, junto con Leslie Grief (Hatfields & McCoys). Dexter Fletcher (Rocketman) dirigirá el primer y último bloque. La serie es producida por Paramount TV Studios.

Las próximas películas de Teller incluyen Top Gun: Maverick, que se estrenará en noviembre, y Spiderhead de Netflix con Chris Hemsworth y el director Joseph Kosinski. Recientemente apareció en la serie de Nic Refn en Amazon, Too Old To Die Young.