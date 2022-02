Suspenden proceso contra Zertuche Zuani

Fue el secretario Ejecutivo del IETAM, Juan de Dios Álvarez Ortiz, quien remitió el oficio SE/0568/2022 – con fecha del 18 de febrero del 2022 – al Legislativo estatal, "que se repita la totalidad de las constancias que integran el expediente a la Mesa Directiva de este Congreso y se archive el presente expediente como un asunto concluido"; Sanmiguel Sánchez, presidente de ese órgano legislativo turnó el documento al archivo del Congreso para su resguardo y consulta pública e institucional.

Fue durante la noche del jueves 20 de enero cuando la diputada emanada de Acción Nacional acudió ante las instalaciones de la FGJE para interponer la queja en contra del presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura por actos que, en su momento, consideró como ´Violencia Política en razón de Género´.

"Llego a un momento en el que yo le digo que pido receso porque tengo las facultades para pedir un receso como presidenta de la Mesa Directiva, tengo las facultades para citar, para suspender... para cancelar, para pedir un receso en la sesión, no lo hago porque Imelda quiera, lo hago porque me lo aprueba la ley realizarlo", dijo posteriormente en entrevista, "estamos hablando de una Violencia Política de Género donde me quiso amedrentar, donde me quiso intimidar el decirme que me iba a remover de la presidencia".