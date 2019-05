Suspende Panasonic suministro a Huawei

Cd. de México.

El grupo tecnológico japonés Panasonic suspenderá el suministro a la empresa de telefonía Huawei de ciertos componentes sujetos a las restricciones impuestas al fabricante chino por parte de Estados Unidos, informó el diario japonés Nikkei.



"Los productos afectados son limitados y casi no habrá impacto en las ganancias", reveló un representante de Panasonic, que por el momento no ha emitido ningún comunicado al respecto.



Panasonic suministra a Huawei componentes para sus teléfonos móviles, algunos de ellos fabricados por empresas japonesas que usan para su manufactura tecnología estadounidense, por lo que se cree que esos componentes en cuestión serían los afectados, aunque no se han ofrecido más detalles al respecto.



El Gobierno de Estados Unidos decidió la semana pasada vetar el acceso de Huawei a su tecnología, así como a productos fabricados en el extranjero si la proporción de contenido derivado de la tecnología estadounidense excede el 25 por ciento del valor de mercado.



La noticia se conoce luego de que este miércoles los tres principales operadores de telefonía móvil de Japón, NTT Docomo, Softbank y KDDI anunciaran la interrupción de pedidos del modelo Huawei P30, cuyo lanzamiento en el país está previsto para verano, así como el aplazamiento del lanzamiento del más reciente P30 lite.