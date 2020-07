Suspende NL actividades esenciales por 'Hanna'

Monterrey, México

En una publicación en redes sociales, el Mandatario estatal aseguró que sostuvo un encuentro con personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que alertó que las malas condiciones climatológicas permanecerán este lunes.

"He decidido que este lunes no será conveniente realizar actividades de gobierno, así como actividades de las empresas esenciales que actualmente estén activadas por el Covid-19 y que tampoco esté en operación el transporte público", anunció. "Las condiciones no son favorables y no habrá condiciones seguras de circulación; el riesgo es mucho, creo que es lo más prudente para evitar poner en riesgo a la población". El Gobernador pidió a los ciudadanos a seguir atentos a los avisos de Protección Civil del Estado y comunicar cualquier emergencia al 911.