Susana Zabaleta protagoniza ´The Prom´ con toques de sensualidad y su ácido sentido del humor

Todo empezó con el sueño de Chema Verduzco (el otro productor de ´The Prom´), en pandemia y todos decíamos, claro que no, nos vamos a morir, eso no va a pasar, qué bueno que lo piensas, pero se fueron sumando y creo que cada uno de los actores son exactos para el papel, muchas gracias por invitarme". Susana Zabaleta, Actriz