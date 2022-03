Sus mascotas son mejor herramienta para trabajar

El ladrido de la pequeña 1, pequeña 2 y la negrita, tres de sus perros, no pasan desapercibidos. "Me acompañan en la ciudad mientras yo busco cartón o material para vender, no es mucho lo que reúno, aveces solo 50 pesos, pero les compro su comida y luego busco las tortillas o algún refresco, algo para apoyar en casa", comentó a EL MAÑANA.

El recurso que obtiene es variable cada día, en algunos momentos apenas asciende entre 50 a 100 pesos diarios, pero todo se prioriza al alimento de sus acompañantes.

Por la ciudad puede vérsele en un triciclo, en los alrededores del Libramiento Oriente, hacia el Parque Cultural de Reynosa. "Pasa por aquí casi todos los días, yo procuro apoyarle con algunos pesos o si tengo cartón también le doy, como cualquier persona busca la forma de ganarse dinero y lo hace de manera honrada", comentaron vecinos.

López tiene 48 años y es soltero, vive con su familia y sus mascotas, que además de servir como compañeros de trabajo, son útiles para vigilar su casa. "Los quiero mucho, son más que unas mascotas para mi, me cuidan y están conmigo, son muy leales", agregó.