Surgen nuevos tianguis y mercados rodantes

Cd. Victoria, Tam.- La complicada situación económica derivada de la pandemia ha propiciado la aparición de espontáneos en tianguis y mercados rodantes de la localidad, siendo que, a pesar de que la Oficina de Inspección Fiscal del Municipio de Victoria no cuenta con un padrón de tianguistas organizados, estimó en un cinco por ciento el incremento en esta modalidad del comercio ambulante.

"La necesidad es bastante, yo entiendo, son gente que se instala un día o dos y ya no vuelven porque realmente no les conviene, el tianguista que es ya comerciante ese sí va a todas, pero ese que se instala un día o dos ya no vuelve, no les conviene, no se dedican realmente a eso y es muy poco realmente", reiteró el jefe de la Oficina de Inspección Fiscal, Jaime Cruz Espinosa.