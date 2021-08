Surge otro aspirante a candidatura marrón

¿Por qué van a poner a alguien que no sea fundador si no tiene muchas aptitudes? ¿por qué? No quiere decir que a fuerza me pongan a mí; Morena va a hacer sus cosas, ya cuando lleguemos veremos qué va a pasar si nos unificamos o no". Ricardo Quintanilla Leal, exalcalde de Jaumave

El exalcalde de Jaumave del período 2008-2010 y empresario sabilero del altiplano, Ricardo Quintanilla Leal, se destapó como aspirante a la candidatura a gobernador por Morena y anunció que iniciará una gira por todo el estado para sumar respaldo de cara a la contienda interna para definir al prospecto del Movimiento Regeneración Nacional del próximo año.

El exalcalde se suma a la larga lista en la que ya figuran nombres como Américo Villarreal Anaya, Erasmo González Robledo, Héctor Martín Garza González, Felipe Garza Narváez, Rodolfo González Valderrama, Francisco Chavira Martínez, Adrián Oseguera Kernión, y Alejandro Rojas Díaz Durán entre otros.

"¿Dónde estaban las otras gentes que se mencionan como precandidatos? ¿dónde estaba Américo Villarreal, dónde estaba Erasmo? No andaban en Morena, andaban en el PRI", dijo el exalcalde de Jaumave.

Y agregó: "los verdaderos fundadores de Morena somos los que debemos de estar al frente de una precandidatura y uno de ellos gracias a Dios soy yo, por eso quiero levantar la mano y decir que también soy precandidato a la gubernatura de Tamaulipas".

Quintanilla Leal dijo que la candidatura podría decidirse a través de la consulta o encuesta, tal y como las candidaturas de los procesos electorales más recientes.

"Mucha gente cree que Américo porque es senador él ya ganó pero no es así, él ganó por Andrés Manuel, por el cúmulo de votos que traía Andrés Manuel", recordó.

Aunque destacó la importancia de la unidad para hacer frente a un bloque conformado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, dijo que no se sumará a una candidatura que no se encuentre representada por miembros fundadores del partido Morena.

"Depende de qué candidato sea, y como sea, no me voy a unir nomás porque sí, tiene que ser derecho ¿por qué van a poner a alguien que no sea fundador si no tiene muchas aptitudes? ¿por qué?

"No quiere decir que a fuerza me pongan a mí, Morena va a hacer sus cosas, ya cuando lleguemos veremos que va a pasar si nos unificamos o no", recalcó que la mayoría de los hoy aspirantes a la candidatura a gobernador militaban en otros partidos políticos hace tan solo algunos años y no cuentan con trayectoria política desde la izquierda.