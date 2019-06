Surge enorme socavón; es el tercero en un mes

Valle Hermoso, Tam.- Un enorme socavón se abrió en la avenida Lázaro Cárdenas entre carretera 82 y calle Independencia en la zona centro de la ciudad, causando momentáneamente un gran riesgo para los conductores que se trasladaban de sur a norte.

El enorme hoyo de más de dos metros, es el tercero que se abre en el último mes en la zona centro de la localidad, evidenciando los malos trabajos que se efectuaron en la instalación de la tubería de drenaje hace varias administraciones.

De acuerdo a la información brindada por empleados de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Valle Hermoso, la tubería de drenaje de la red general ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, tiene más de 23 años de existencia.

Los empleados, que prefirieron no identificarse, aseguran que el tiempo no es lo suficiente para que la red de drenaje cuente con problemas de esta naturaleza, sin embargo, se cree que los trabajos realizado en los últimos años del Gobierno de Manuel Cavazos Lerma, no fueron los adecuados o se omitieron muchos pasos.

Ante la problemática, la dependencia municipal ni ninguna autoridad, ha declarado al respecto y ayer por la mañana solo se cerró la circulación en ese tramo y se colocó señalamientos en donde se indica que se esta trabajando para darle solución.