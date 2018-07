Suprema Corte niega amparo a esposa de Abarca

Cd. de México.

La Primera Sala de la Corte declaró Constitucional el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, impugnado por María de los Angeles Pineda Villa, esposa del ex Alcalde José Luis Abarca, que permite a la PGR consignar asuntos relevantes ante juzgados que no están en el lugar donde se cometió el delito.



"El párrafo tercero, del artículo 10 del Código no faculta a la autoridad ministerial federal para fijar la competencia del juez, sino que lo faculta a que, por razones de seguridad en las prisiones, ejerza la acción penal ante un juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito", afirmó la Sala por unanimidad.



La Corte ya tenía varios precedentes en los que, desde hace más de quince años, ha avalado esta facultad de la Procuraduría General de la República (PGR).



Pineda presentó este alegato en un proceso que se le sigue por el delito de cohecho, por el soborno que ofreció a los policías que la detuvieron en 2015.



Si bien los normalistas desaparecieron en Guerrero, y la ex Primera Dama de Iguala fue detenida en la Ciudad de México, se le recluyó en un penal de Nayarit y los procesos en su contra fueron radicados por la PGR ante un juzgado federal de Matamoros, Tamaulipas.



En la actualidad, Pineda está internada en el Centro Federal de Readaptación Social 16 en Coatlán del Río, Morelos.

En junio pasado, el proceso en su contra por delincuencia organizada fue enviado de Matamoros a Cuernavaca, luego de que el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, concedió un amparo en el que sostuvo que Pineda tiene derecho a ser juzgada por tribunales del lugar donde esta recluida.



Eso quiere decir que la apelación de Pineda contra su auto de formal prisión por delincuencia organizada tendrá que ser revisada por uno de los dos tribunales unitarios en Cuernavaca, y de ser confirmado dicho auto, el resto del proceso y la sentencia la dictará un juez de la misma ciudad.



Una vez que la Corte negó el amparo en el tema del artículo 10, es previsible que el juicio contra Pineda por cohecho también será enviado a Cuernavaca, donde no hay juzgados ni tribunales especializados en materia penal, sino que ven todas las materias.



Esto implica que Pineda no será beneficiaria directa de las sentencias que ha dictado el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, en favor de varios integrantes del Cártel Guerreros Unidos, a los que ha puesto al borde de la libertad al ordenar que se anulen los autos de prisión que se les dictaron por la desaparición de los normalistas.



Lo anterior, ya que la revisión final de los procesos contra Pineda tocarán a un tribunal colegiado de Cuernavaca, que no está obligado a resolver igual que su similar de Reynosa.